Scuola, insegnanti vaccinati al 92%. Scatta obbligo green pass per genitori

Le lezioni riprendono mercoledì 15 settembre. Tra i giovani nella fascia 12-19 anni la prima dose è stata somministrata al 60,8%. Pronto anche il monitoraggio a campione con i test salivari

di Pietro Adami

A scuola con il green pass, adesso l'obbligo scatta anche per i genitori. Il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri stabilisce che per entrare nelle strutture di istituzioni scolastiche, educative e formative sarà sempre necessaria la certificazione verde, non solo per i lavoratori ma anche per i visitatori. E quindi anche i genitori che verranno a prendere i figli o che parteciperanno all'inserimento. Una disposizione che non si applica però a bambini, alunni e studenti. Le nuove norme resteranno in vigore almeno fino al 31 dicembre. Diversa la situazione dell'università dove la certificazione verde resta obbligatoria per tutti, docenti, personale, studenti. Intanto prosegue la campagna per vaccinare docenti, operatori e studenti. A oggi il 92,35% del personale scolastico ha ricevuto almeno una dose, un dato in linea con la media nazionale. Tra i giovani, invece, nella fascia 12-19 anni la prima dose è stata somministrata al 60,8%. A questi vanno però aggiunti altri 41mila ragazzi che si sono prenotati per i prossimi giorni. Mercoledì riprendono le lezioni in presenza dunque per circa 168mila alunni liguri assieme a 19mila insegnanti e al personale non docente, per un totale di 35mila lavoratori.