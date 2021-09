Liguri di serie A, ecco i prossimi impegni

Il Genoa domani a Marassi con il Verona, Al Picco della Spezia dopo la Juve il Milan. La Sampdoria domenica incontra la Juve a Torino.

di Alberto Viazzi

Volterà una pagina della sua storia ultacentenaria il Genoa domani sera a Marassi: sarà la prima esibizione del Grifone a stelle e strisce: è prevista allo stadio la presenza dei nuovi proprietari, i dirigenti del fondo americano 777 Partners, che hanno invitato i tifosi rossoblu ad assistere gratuitamente alla partita. L'allenatore Davide Ballardini li ha già incontrati; il primo impatto è stato positivo.

Ospite del Genoa sarà il Verona, che non intende certamente assumere un ruolo comprimario.



Allo stadio Picco di La Spezia arriverà un'altra grande squadra: dopo la Juventus, il Milan. Brucia ancora la sconfitta con i bianconeri: gli aquilotti meritavano qualcosa di più, ma per strappare punti al Diavolo dovranno migliorare sotto alcuni aspetti.



La Juventus affronterà domenica in casa alle h. 12,30 la Sampdoria. I blucerchiati, che in questo abbrivio di campionato hanno già saggiato quasi tutte le favorite per lo scudetto, si stanno leccando le ferite per il poker inflitto loro dal Napoli. Gli episodi sono stati sfavorevoli: nel primo tempo il gran tiro di Adrien Silva e poi il colpo di testa di Yoshida potevano riportare la gara in parità, ma Ospina ha salvato porta e risultato. In tutti i reparti, però, sono emersi limiti, per colmare i quali D'Aversa ha poco tempo a disposizione.