Spezia, vittoria all'ultimo minuto sul Venezia

di Ilaria Linetti

Al 94 esimo, ma i tre punti sono arrivati. Thiago Motta può festeggiare la prima vittoria del campionato del suo Spezia, ottenuta in casa del Venezia per 2 a 1. In vantaggio gli aquilotti al 13 esimo con gol di Bastoni dai 20 metri su passaggio di Maggiore. Il tiro finisce sotto l'incrocio e colpisce il palo prima di entrare.



Primo tempo in cui lo Spezia è stato spesso pericoloso ma durante il quale Motta è stato costretto a sostituire Erlic per problemi muscolari. Un nuovo possibile infortunio quindi per i ragazzi di Motta che ha già perso Colley e Agudelo.



Il Venezia accorcia le distanze al 59esimo con Ceccaroni su punizione battuta da Busio. Ma all'ultimo minuto arriva il gol del vantaggio di Bourabia, con un destro calciato dalla distanza.



Tre punti quindi importanti per la squadra di Motta che era ferma a uno dopo il pari con il Cagliari. Una partita, commenta l'allenatore, vinta soprattutto con l'atteggiamento dei ragazzi in campo.



Lo Spezia supera così il Genoa, rimasto a 3 dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Prossima avversaria dello Spezia nel turno infrasettimanale sarà la Juventus.