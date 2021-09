Spezia e Samp, esami di maturità

Domani per gli aquilotti la Juve, giovedì per i blucerchiati il Napoli

di Enzo Melillo

Superato brillantemente il test in laguna affondando il Venezia, ora per lo Spezia c'è l'esame Juve. Con la sfida di domani al Picco alle 18.30 gli aquilotti passano da una diretta concorrente per restare in serie A a una big che arranca e vuole recuperare. Thiago Motta in difesa farà riposare Erlic, non ancora al meglio. Lo Spezia, a quota 4, per ora guarda dall'alto la Juve, a 2, distaccata di ben 10 punti dalla vetta. Allegri la mette sul paradosso e, alla luce della classifica, definisce la sfida "uno scontro salvezza" e dice: "Le chiacchiere sono inutili, dobbiamo vincere". Mancherà Chiellini, che ha la febbre. Al suo posto De Ligt. Anche Chiesa torna titolare. Anche per la Samp, a quota 5, un cliente difficile. Giovedì alle 18.30 al Ferraris i blucerchiati di D'Aversa se la vedranno con il Napoli di Spalletti. Partenopei primi in classifica a punteggio pieno, dopo il 4-0 inflitto all'Udinese, quarto successo consecutivo.