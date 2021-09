Illusione Spezia, al Picco passa il Milan

Ancora una volta gli aquilotti rimontano per poi finire sconfitti

di Enzo Melillo

Diavolo di uno Spezia. Come con la Juventus, anche con il Milan gli aquilotti hanno giocato alla pari con un avversario ben più quotato, ma hanno raccolto solo applausi. "Globalmente abbiamo fatto una buona partita - dice mister Thiago Motta -, ma non sufficiente per prendere un punto. Allora io per primo devo pensare a cosa cambiare perché sia l'ultima: deve essere l'ultima. Quando fai una prestazione del genere, un punto lo devi fare sicuramente".

Il tabellino recita, ma le occasioni non sono mancate, allo Spezia, che ha avuto il torto di sprecarle. Sullo 0-0 non aveva finalizzato una bella azione di rimessa condotta da. Dopo il vantaggio ospite siglato di testa da- terza generazione della famiglia ad andare in gol con il Milan, dopo papà Paolo e nonno Cesare -,aveva messo incredibilmente alto da due passi. Il pari era comunque arrivato con, con un tiro deviato da Tonali, ma nel finale ecco la beffa, con la rasoiata di. Lo Spezia resta a quota 4. Domenica, in casa del Verona, oltre al gioco servirà il risultato.