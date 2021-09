Granfondo, fuori pericolo i ciclisti investiti

In corso l'indagine dei Carabinieri. Il padre del ragazzo alla guida dell'auto accusa l'organizzazione: "Mancava la segnaletica"

di Marco Gervini

Sono fuori pericolo Manuele Caddeo, imperiese, ma residente a Milano, e Mattia Magnaldi di Cuneo, i due ciclisti investiti ieri da un'auto durante la Granfondo Alpi Liguri. Uno ha riportato gravi lesioni al ginocchio, con probabile frattura di femore, tibia e perone, e ha addirittura temuto per l'amputazione della gamba, l'altro ha tre costole fratturate, ma le loro condizioni, migliorate nella notte, non desterebbero al momento preoccupazione. Discorso analogo per un terzo ciclista ricoverato in codice giallo al San Paolo di Savona, mentre altri due erano già stati medicati sul posto con escoriazioni superficiali.

Si cerca intanto di risalire alle responsabilità per l'incidente. Erano circa le 13 di ieri quando il ventiduenne Matteo Musso, uscendo dal cancello della propria abitazione si è ritrovato in mezzo al percorso della gara. Il giovane conducente, forse per un equivoco con gli organizzatori che gli gridavano di togliersi dal tracciato, ha svoltato verso sinistra tagliando di fatto la strada ai ciclisti lanciati a tutta velocità verso l'arrivo. Al vaglio dei Carabinieri di Cengio le immagini delle telecamere che hanno ripreso l'incidente. Al giovane è stata ritirata la patente. Il padre del ragazzo ha accusato l'organizzazione di non aver apposto la corretta segnaletica.