Tragica immersione a Portofino, muore sub di Rapallo

Tragedia nelle acque dell'dove un sub esperto ha perso la vita durante un'immersione . Secondo una prima ricostruzione, potrebbe aver accusato un malore accusato mentre era sott'acqua., si era immerso da solo. Sul posto in porto a Santa Margherita Ligure la Croce Rossa locale e la Guardia Costiera a cui sono affidate le indagini. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il sub, ma vanamente. L'uomo lascia la moglie e quattro figli.