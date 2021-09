Terzo Valico, altri 350 lavoratori a rischio cassa integrazione

Incontro tra i sindacati e l'azienda Pavimental: si rischia un lungo stop ai lavori per una nuova variante al progetto

Altri 350 lavoratori dei cantieri per il Terzo Valico rischiano di finire in cassa integrazione dopo i 300 che lo sono già da fine agosto. La notizia è arrivata oggi con una lettera inviata ai sindacati da Pavimental, l'azienda che si occupa del maxicantiere tra Fegino e Polcevera. In arrivo una sospensione dell'attività lavorativa, con 13 settimane di cassa a zero ore per fronteggare quella che viene definita "una temporanea situazione di esubero del personale" derivata dalla mancata formalizzazione della perizia per una variante tecnica.

Da un incontro tra azienda e sindacati da cui è emersa la volontà di trattare. Difficile però scongiurare lo scenario peggiore



Nel video l'intervista al segretari generali della Fillea Cgil Liguria, Federico Pezzoli.