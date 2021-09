Travolti cinque ciclisti alla Granfondo

Alla guida dell'auto un ventenne sotto schock. Il padre denuncia: non c'era la segnaletica

E' polemica sull'incidente avvenuto a Carcare durante la Granfondo Alpi Liguri.

Un'auto che irrompe nel mezzo di una gara ciclistica e travolge cinque atleti. Alla guida un ventenne che si immette n via Barrili, luogo dell'arrivo della Granfondo Alpi Liguri e investe cinque ciclisti diretti al traguardo. Due sono rimasti gravemente feriti. Il ventenne si trova sotto shock per l'accaduto.

Il padre del ragazzo ha denunciato l'assenza di segnaletica che indicasse la presenza della gara nonché l'impossibilità di uscire dall'accesso carraio per immettersi sulla strada principale". Gli organizzatori hanno replicato di aver avuto il via libera da parte delle forze dell'ordine, per quanto riguarda i protocolli, che sono stati prontamente attivati. Ad ogni modo ci sono video e testimonianze dell'accaduto già al vaglio dei Carabinieri che stanno conducendo le indagini.

Qualora fosse acclarata la sua responsabilità diretta, il giovane rischia l'accusa di lesioni colpose.