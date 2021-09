"Parla Genova", la città con gli occhi delle donne

L'iniziativa dell'Udi a Palazzo Reale, con oltre 110 questionari

di Fabrizio Assandri

"Cosa faresti se fossi il sindaco?" È una delle domande del questionario "Parla Genova", dell'Udi, Unione delle Donne in Italia, a un campione di 111 iscritti, tra cui sette uomini. Una città con gli occhi delle donne, pensando a com'è e come la si vorrebbe, anche in vista delle comunali del prossimo anno. Genova è amata dalle donne, molto o abbastanza da quasi tutti gli intervistati. Ma se il mare, i monumenti e il cibo sono promossi a pieni voti, diverso è l'esito del questionario per pulizia, lavoro, impresa e sicurezza.

Nel servizio di Fabrizio Assandri, alcune donne che hanno risposto al questionario; Giovanna Badalassi, economista; Teresa Bruneri, presidentessa Udi Genova