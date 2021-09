Vaccini e Green pass, presentata la nuova campagna di Alisa

Presentata al Salone nautico la nuova iniziativa “Io mi vaccino” avviata dalla Regione Liguria per convincere gli indecisi e iniziare con le terze dosi per i più fragili.

di Marco Gervino

Una nuova campagna di immunizzazioni per prendere il largo dalla pandemia. È stata simbolicamente presentata al Salone nautico la nuova iniziativa “Io mi vaccino” avviata dalla Regione Liguria per convincere gli indecisi e iniziare con le terze dosi per i più fragili. Il presidente Toti, sottolineando l’importanza di questo strumento per prevenire il Covid, si è detto quindi soddisfatto del provvedimento del Governo circa l’estensione del green pass. Uno strumento che potrebbe convincere più persone a immunizzarsi secondo il professor Matteo Bassetti, uno dei medici testimonial della campagna.



Anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in visita al Salone ha plaudito alla scelta dell’esecutivo Draghi. Più sfumata sul green pass la posizione di Matteo Salvini, anche lui ospite della kermesse della Fiera dove ha visitato numerosi stand soffermandosi in quelli di alcune eccellenze italiane.



La seconda giornata del Salone nautico è stata però segnata anche dall’importante accordo fra Genova e Venezia siglato dai sindaci Bucci e Brugnaro. Una collaborazione fra due antiche repubbliche marinare, un tempo nemiche e oggi alleate per sviluppare il settore della nautica e coordinare i saloni dedicati a questo settore. Un’intesa che vuole essere di stimolo anche per sviluppare le infrastrutture degli scali da diporto su tutte le coste italiane, specie al sud.



Nel video le interviste a:

Giovanni Toti Presidente Regione Liguria

Matteo Bassetti direttore malattie infettive ospedale S.Martino

Luigi Brugnaro sindaco di Venezia

Matteo Salvini segretario Lega

Marco Bucci sindaco di Genova