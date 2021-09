Morti anomale in Liguria, perizie mediche entro il 10 settembre

La Procura ha chiesto di accelerare i tempi in vista dell'incontro del 16 settembre con i colleghi di altre 11 procure italiane e quelli di Eurojust. Cinque i casi sospetti a Genova.

di Pietro Adami

Un sollecito informale ma perentorio, che parte direttamente dalla procura di Genova: entro il 10 settembre devono arrivare le perizie mediche sulle morti anomale dopo la somministrazione del vaccino. I magistrati, i pm Arianna Ciavattini e Stefano Puppo coordinati dal procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto, si sono mossi chiedendo un'accelerata ai consulenti in vista dell'incontro del 16 settembre con i colleghi di altre 11 procure italiane e quelli di Eurojust.



Per quella data, è prevista una riunione in video conferenza per mettere insieme tutti i decessi con possibili legami coi vaccini. Un incontro per delineare strategie di indagine comune, i pm genovesi vogliono dunque arrivarci pronti.



Così, il 10 settembre, il medico legale Luca Tajana e l'ematologo Franco Piovella depositeranno le perizie sui cinque casi registrati a Genova. Il primo riguarda la professoressa di 32 anni Francesca Tuscano, uccisa da una trombosi dopo la somministrazione di Astrazeneca. Poi quello di Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni morta a giugno per una trombosi dopo un open day: anche a lei venne somministrato AstraZeneca. In mezzo altre tre morti di anziani ultrafragili tra i 70 e gli 80 anni, avevano ricevuto sia Pfizer che Astrazeneca.



Intanto, dopo il calo fisiologico di agosto, è tornata a correre la campagna vaccinale in Liguria, solo nella giornata di ieri ci sono state 5mila prenotazioni, soprattutto di giovani nella fascia d'età 12-19 anni.



Nuovo boom delle prime dosi, da inizio mese sono 18mila le domande. Sopra la media nazionale il personale scolastico vaccinato, oltre il 92% della categoria ha già ricevuto almeno una dose.



Per quanto riguarda i numeri della pandemia, sono 52 i nuovi contagiati, emersi da poco più di 2.200 tamponi, come sempre se ne eseguono meno il fine settimana. Il tasso di positività è del 2,36%. Aumenta, anche se di poche unità, il numero degli ospedalizzati, ed è il secondo giorno consecutivo: sono 83, 3 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Non ci sono invece stati decessi.