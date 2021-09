Ritorna al suo mare la piccola Vangelina

Dopo 69 giorni di ricovero all'Acquario di Genova, è stata rilasciata al largo di Imperia la Caretta Caretta soccorsa a fine giugno

di Lucia Pescio

Si chiama Vangelina, l'esemplare di Caretta Caretta rilasciato oggi nelle acque antistanti il Porto di Imperia. L'animale aveva ricevuto questo nome come gesto di gratitudine nei confronti delle due giovani marinaie – Valentina e Angela – che si erano prodigate per le urgenti e delicate operazioni di trasferimento. Vangelina era stata trovata a fine giugno al largo di Imperia in uno stato di evidente difficoltà. Non riusciva ad immergersi, probabilmente per la presenza di oggetti di plastica nel suo intestino. Era stata tratta in salvo e trasferita all'Acquario di Genova dove era stata curata anche per una grave forma di polmonite. Ora Vangelina è guarita ed è ritornata al suo mare.