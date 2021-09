Vendemmia, nel ponente ligure sarà un'ottima annata

Un'estate con pochissime piogge. Condizione climatica che a ponente ha messo in ginocchio tutte le altre colture a cominciare dalle olive. I vitigni invece non hanno sofferto

di Lucia Pescio

Grappoli scuri e pieni, già quasi pronti per la raccolta. Nella loro tenuta vinicola sopra Pieve di Teco, Bruno Pollero e la moglie Eliana si stanno preparando alla vendemmia. Un'estate quella appena trascorsa con pochissime piogge. Condizione climatica che a ponente ha messo in ginocchio tutte le altre colture a cominciare dalle olive. I vitigni invece non hanno sofferto.



Un centinaio le aziende vinicole nell'estremo ponente. Molte a conduzione familiare come quella di Bruno Pollero, che nel tempo è cresciuta: 50 mila bottiglie prodotte ogni anno dai sei ettari di vigneti di Ormeasco, Granaccia e Pigato. Filari secolari che arrivano fino a 700 metri sul livello del mare, una rarità.



Niente acqua aggiunta, da queste parti non c'è mai stato un sistema di irrigazione artificiale. Basta solo la rugiada del mattino, racconta Bruno, come è sempre avvenuto in passato. E la vendemmia quest'anno darà soddisfazione.



Nel video le interviste a Bruno Pollero produttore vinicolo Pieve di Teco e Simone Casini Coldiretti Imperia.