I nodi occupazionali di Savona, in visita il Ministro Giorgetti

Al centro dell'incontro con i sindacati i temi occupazionali del territorio dal porto di Savona Vado alla vertenza delle funivie

di Alberto Viazzi

Visita a Savona del Ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che ha incontrato i sindacati nella sede della Compagnia portuale. Per il Ministro il nodo principale da sciogliere è quello delle procedure: "è inconcepibile -ha detto- perdere venti mesi per le gare europee". Sul porto di Savona Vado ha indicato come necessario uno sforzo per stare al passo con i tempi, si è dichiarato infine ottimista sulla vertenza delle funivie.Sul tavolo del Governo c'è anche la più ampia questione di Arcelor Mittal, che coinvolge un'azienda di Savona con 80 dipendenti: si punta a siglare un piano condiviso entro metà ottobre.