Turismo, la Liguria risale la classifica

Il report di "Demoskopika" su indicatori come pagine web, social media, recensioni

di Mariangela Bisanti

Da 17^ a 6^. Va alla Liguria il primato della migliore performance rispetto al 2020 nella classifica della reputazione turistica, stilata da Demoskopika. 11 posizioni scalate in classifica per piazzarsi dietro a regioni turisticamente di altissimo appeal come Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige. Ma sopra a Sicilia e Sardegna. Il report si basa sull'analisi di pagine web, social media, recensioni, e misura la reputazione di un dato territorio sul fronte dell'offerta e dell'attrattiva turistica.