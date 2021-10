"Malata rarissima e senza infermieri a domicilio"

Dopo molte segnalazioni e insistenze la Asl3 ha promesso di attivare l'assistenza un'ora al giorno.

di Simone Gorla

Elena ha 15 anni, vive a Genova Borgoratti, con i genitori e due fratelli. Le piace leggere, disegnare, cantare e usare lo smartphone, come ai suoi coetanei, ma la sua vita è diversa. Soffre di una malattia neuro-degenerativa rarissima, che colpisce il mitocondrio della cellula. Si chiama Nubpl. C'è un solo caso in italia, il suo, e una ventina in tutto nel mondo. Una patologia di cui si sa poco, che compromette gli organi. Ha bisogno di cure continue e di medicine preparate apposta per lei all'ospedale Gaslini. Ha diritto alla fisioterapia due volte alla settimana e a un educatore. Sua madre Andreea Porcilescu è una caregiver, si occupa di lei a tempo pieno, ricevendo un sostegno dalla regione



Ma servirebbe un altro tipo di aiuto. Perché Elena, che si nutre per via artificiale e soffre di crisi epilettiche improvvise, non può restare da sola nemmeno un minuto. I suoi genitori chiedono da tempo un'assistenza infermieristica a casa. La Regione Liguria assicura che è possibile attivare l'assistenza domiciliare, tramite il distretto 13 della Asl 3. Finora l'azienda sanitaria aveva sempre risposto che il servizio non era disponibile. Ora però, grazie alle segnalazioni, è arrivata la promessa di trovare le risorse per le cure, almeno un'ora al giorno. Una speranza e un piccolo aiuto per una famiglia che continua la sua battaglia, sempre con il sorriso.