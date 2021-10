Il ministro Giovannini: "La Gronda si sblocca"

L'annuncio all'incontro di Confindustria a Napoli. Il governatore Toti: "Un accordo importante con Aspi, nuove opere al via"

di Fabrizio Assandri

"La Gronda si sbloccherà". Lo assicura il ministro delle Infrastrutture e la mobilità sostenibile, Enrico Giovannini , rivolgendosi alla platea degli industriali a Napoli. In risposta a Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria, che aveva indicato la Gronda come opera ferma, il ministro ha assicurato che "si è arrivati ad una transazione con Aspi che sbloccherà questa situazione". Giovannini ha anche fatto un riferimento all'ipotesi, da lui stesso ventilata nei mesi scorsi, di un commissario straordinario per accelerare sulla Gronda.Nel servizio, l'intervento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti