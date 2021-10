Capo Marina, spente le fiamme. Ustionato un senzatetto polacco

Le indagini saranno lunghe. Da verificare anche tracce di amianto

di Enzo Melillo

Quello che era uno storico stabilimento balneare di Corso Italia ora è uno scheletro annerito, un ammasso di rovine fumanti. L'incendio divampato poco dopo le due di notte ha completamente distrutto i bagni Capo Marina, che ora si chiamano Batò Beach Club.



Un senza tetto polacco di 54 anni che dormiva sulla spiaggia vicina ha riportato ustioni di terzo grado ed è ricoverato all'ospedale Villa Scassi. Non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco stanno completando le operazioni di bonifica, ma nella notte hanno faticato non poco per domare le fiamme.



A rendere difficile lo spegnimento, la necessità di intervenire dall'alto. Impegnata anche un'imbarcazione dal mare. Il fuoco aveva raggiunto la strada: Corso Italia era rimasto chiuso per oltre sei ore in entrambe le direzioni.



Durante il rogo, diverse esplosioni. È scoppiata anche una bombola di gas. Incendio doloso o accidentale? Per ora non si esclude alcuna pista. Le indagini sono in corso. E dureranno parecchio, dicono i vigili del fuoco.



Un paio di anni fa era divampato un altro incendio, sotto la precedente gestione. Il Nucleo Investigativo dei vigili del fuoco ha consegnato ad Arpal materiale prelevato sul posto per verificare l'eventuale presenza di lastre di amianto nella struttura andata a fuoco.



Nel video l'intervista a Fabrizio Gargano, funzionario dei Vigili del Fuoco di Genova