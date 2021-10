La Spezia, i progetti per il porto "green"

I singoli interventi sono stati presentati al Ministero per la Transizione Ecologica

di Fabrizio Assandri

Dieci progetti per il Porto della Spezia, obiettivo ambiente e riqualificazione. Con un valore di oltre 61 milioni di euro. I singoli interventi sono stati presentati al Ministero per la Transizione Ecologica. Due i progetti più ambiziosi, la revisione complessiva della rete elettrica del porto, si passerà dagli attuali 20MW a 80MW: per elettrificare anche gru, ralle e macchine operatrici. Un altro progetto prevede di coprire i binari ferroviari con pannelli fotovoltaici e fonoassorbenti. Nel servizio di Fabrizio Assandri l'intervista a Mario Sommariva, Presidente dell'AdSP del Mar Ligure Orientale.