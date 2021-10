Tolto il presidio a ponte Etiopia

Il varco di ponte Etiopia è libero, alle 5.30 di stamane è iniziato lo sgombero pacifico. La ventina di portuali, che da giorni presidiavano il varco per protestare contro l'obbligo del green pass, hanno iniziato a smontare il presidio una vero e proprio campo base. Tutto si è svolto con estrema tranquillità. Qualche momento di tensione all'arrivo di una dozzina di persone che hanno protestato per lo sgombero, contestati gli agenti della Polizia e i giornalisti e operatori della stampa.

Al momento il varco è completamente aperto, ma anche nei giorni scorsi il presidio non ha mai bloccato l'accesso portuale.