Riviera Trasporti, sospeso il pignoramento e sbloccati gli stipendi

La decisione del giudice dopo una mattinata di timori per i dipendenti. Ci sarà un commissario

di Lucia Pescio

Il giudice Martina Badano di Imperia ha sbloccato la procedura di pignoramento nei confronti della Riviera Trasporti, l'azienda incaricata del pubblico trasporto in provincia di Imperia, per la quale è partita la procedura concordataria a fronte di un buco di 6,3 milioni. L'udienza è avvenuta in una mattinata all'insegna della confusione con tutti i lavoratori dell'azienda che pensando per un malinteso che fosse saltata si sono fermati, incrociando le braccia e interrompendo il servizio, per il timore che non sarebbe stato possibile sbloccare i conti per pagare gli stipendi.



Nel video le interviste a Marco ghersi della Cisl di Imperia ed Enrico Parodi, Uil trasporti