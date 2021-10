Travolto da una barca, morto un apneista a Sestri Levante

L'incidente a pochi centinaia di metri dal porto. La vittima è Angelo Marzullo. Vani i tentativi di soccorso

di Simone Gorla

Si era tuffato per un'immersione con due amici, dopo aver gettato l'ancora a poche centinaia di metri dalla costa a Sestri Levante (Ge), ma quando è riemerso è stato travolto da un'imbarcazione. Così è morto Angelo Marzullo, 70 anni, conosciuto a Genova e nel Tigullio, appassionato ed esperto di apnea. Dopo l'impatto è stato soccorso e trasportato fino al molo, dove i sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo, inutilmente. La Guardia Costiera, in coordinamento con la Procura di Genova, indaga per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità. Le due imbarcazioni sono sotto sequestro. La salma, a disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasportata al San Martino di Genova per l'autopsia.