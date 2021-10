Vaccini, certificati e boom di tamponi. L'effetto green pass in Liguria

Oltre 600 richieste di malattia in più solo in Liguria. Trend positivo della campagna vaccinale e un forte aumento del numero di test antigenici rapidi.

di Simone Gorla

Più vaccini e molti più tamponi, ma anche un aumento dei certificati medici. L'effetto del green pass sul mondo del lavoro a una settimana dall'introduzione dell'obbligo è fotografato dai dati sanitari di Alisa e da quelli dell'Inps sulle richieste di malattia. I numeri dicono che sono tre le strade scelte dai lavoratori contrari alla certificazione verde.Una parte ha deciso di accettare la vaccinazione. Nelle ultime settimane il trend delle somministrazioni in Liguria è in aumento. Il confronto tra la settimana dal 11 al 17 ottobre con quella precedente mostra un incremento del 14,5 per cento di vaccinati, che comprende però anche le terze dosi. Molto più netto l'andamento dei tamponi antigenici. Tra farmacie e centri presi d'assalto,nello stesso arco temporale in Liguria si è passati da 25 mila a 45 mila test rapidi. Oltre il 75 per cento in più. Se la soluzione preferita è quindi quella del tampone, spinta anche dai prezzi calmierati, c'è però una quota di dipendenti che ha preferito mettersi in malattia. Dai dati Inps emerge un aumento dei certificati sia a livello nazionale che regionale. In Liguria da lunedì 11 a lunedì 18 ottobre è stato registrato un aumento del 15,8 per cento.