Scarsa igiene, quattro esercizi alimentari chiusi a Genova

Sporcizia, insetti e altri illeciti contestati dagli ispettori della Asl e della polizia locale

Gravi carenze igieniche: sporcizia, incrostazioni, insetti, cibi mal conservati (nel video le immagini delle ispezioni). Per questo motivo la Polizia Locale e la Asl3 hanno chiuso a Genova una gastronomia cinese in via Venezia, a San Teodoro, un mini market in via del Campo, nel centro storico, un'azienda agricola a San Quirico e una gastronomia in via Carzino, a Sampierdarena.



Fra le irregolarità riscontrate nelle quattro attività chiuse, locali fatiscenti, scarafaggi e mosche, cattiva manutenzione e pulizia delle celle frigorifere, alimenti conservati senza protezione e prodotti alimentari congelati senza indicazione della data di congelamento.