Amarlo Day, una giornata per i bambini con malattie inguaribili

Ideata dall'Associazione Maruzza Liguria per raccoglie fondi e offrire ai bambini e alle loro famiglie una giornata di svago

di Mariangela Bisanti

Mototerapia, musica, laboratori e tante attività. Tutto questo è ‘Amarlo Day 2021’ una giornata al Great Campus Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli a Genova per raccogliere fondi e far conoscere le attività dell’associazione ‘Maruzza Liguria’ a favore dei pazienti pediatrici con patologie inguaribili.

"Quando si parla di cure palliative pediatriche si pensa sempre al fine vita in realtà non è così - sottolinea Maria Teresa Castelli Presidente Associazione Maruzza Liguria - le cure palliative sono la presa in carico globale sia del paziente che dell'intera famiglia. Il senso della giornata è parlare di tutto questo col sorriso: facendo giocare i bambini e pensando alla famiglia nella sua interezza".



Tra i progetti dell’associazione 'Momenti di Sollievo' che garantisce personale debitamente formato, che si sostituisce ai genitori per qualche ora la settimana dando loro un po’ di sollievo.