L'anno del covid nel bilancio dell'opera sociale San Marcellino

Le restrizioni hanno portato a una forte riduzione dell'attività. Dimezzati i contatti ai centri di ascolto

di Mariangela Bisanti

L'anno della pandemia visto dagli ultimi. Da chi sta loro vicino, come l'opera sociale San Marcellino. I numeri del bilancio mostrano come tra il 2019 e il 2020 i contatti al centro di ascolto siano dimezzati, da 11.833 a 6.394. Così i nuovi ingressi da 146 a 58. Effetto delle restrizioni sui centri di accoglienza.



Un'attività fondamentale. Nel nome dell'inclusione non solo come soddisfazione dei bisogni primari, ma anche come acquisizione di autonomia: supporto nelle pratiche burocratiche, consulenze per azioni legali, laboratori artistici.



Nel video le parole di Guido Bavavice, Presidente Associazione San Marcellino e Padre Nicola Gay, Responsabile San Marcellino