​Lunedì al via il cantiere sulla SP12 Savona-Altare

​I lavori prevedono la ricostruzione del muro franato nella piena del Letimbro

Avviato il cantiere dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità sulla strada provinciale 12 "Savona - Altare", colpita dal maltempo che ha investito la Liguria, e in particolare il savonese e l'entroterra di Genova, il 4 ottobre scorso. L'intervento prevede la ricostruzione di muro di sostegno franato nelle vicinanze dell'argine del torrente Letimbro in località Cimavalle, nel comune di Savona: in questo modo si potrà garantire il ripristino del transito in entrambi i sensi di marcia. Il costo complessivo dell'intervento è 560mila euro.