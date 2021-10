Casa Serena, Tar accoglie la sospensiva sul nuovo gestore

A mezzanotte doveva scattare la revoca. Intanto una petizione chiede che l'Rsa rimanga pubblica

di Lucia Pescio

Tutto rimandato per casa serena. A mezzanotte doveva scattare la revoca al gestore affidatario della Rsa di Sanremo, ma il Tar ha accolto la sospensiva. Intanto ha raggiunto cinquecento firme la petizione per far rimanere pubblica la struttura.





Nel video di Lucia Pescio l'intervista a Mauro Giampaoli, portavoce società della cura.