Finale Ligure, revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini?

Il caso sarà discusso nel Consiglio Comunale di oggi pomeriggio

di Marco Gervino

Revocare o non revocare la cittadinanza onoraria di Finale Ligure a Benito Mussolini? Sarà un Consiglio comunale molto delicato quello che si svolgerà oggi pomeriggio nella cittadina del savonese. Ordine del giorno: la proposta di regolamento sulle cittadinanze onorarie e la revoca, proposta del gruppo di minoranza per Finale, della cittadinanza onoraria concessa a Mussolini nel 1927. Anpi appoggia pienamente questa scelta, contrario il sindaco Ugo Frascherelli- alla guida di una giunta di centrosinistra - secondo il quale la revoca sarebbe un falso storico. Al dibattito in consiglio comunale sarà presente anche Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli uccisi dai fascisti a Reggio Emilia.



