Bolkenstein e spiagge, si attende la sentenza del Consiglio di Stato

Giorni decisivi per il futuro delle concessioni balneari con i giudici chiamati a esprimersi sulla legge che le estende derogando alla direttiva

di Marco Gervino

Una sentenza decisiva sul futuro delle circa 30mila aziende balneari italiane di cui quasi 1300 in Liguria. E' quella che dovrà emettere nei prossimi giorni il Consiglio di Stato sulla legge 145 del 2018 che estende le concessioni sul demanio marittimo fino al 2033. Una questione legata alla direttiva europea Bolkestein che ha appunto come obiettivo rimettere in gara queste concessioni. Un tema particolarmente sentito lungo le coste della regione: secondo il sindacato balneari, si parla anche di bar, gelaterie, ristoranti, discoteche per oltre 9mila attività complessive e diverse migliaia di posti di lavoro, fra dipendenti diretti e indotto.