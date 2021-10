Contagi e vaccini, tra influenza e covid. Il punto in Liguria

Procede più lentamente che nel 2020 la campagna contro il virus di stagione

di Fabrizio Assandri

Vaccino anti influenzale e vaccino anti covid, uno non sostituisce l'altro, ma i ritmi della campagna contro il virus di stagione sono lenti rispetto allo scorso anno. il consiglio dei sanitari invece è di vaccinare contro l'influenza non solo gli over 60 e i fragili. Fabrizio Assandri ne ha parlato con Lorenzo Sampietro, direttore sanitario della Asl3