Crollo cavi in sopraelevata, aperto un fascicolo per lesioni colpose

Indagini in corso. Non è ancora chiaro a chi appartenga il cavo crollato

di Lorenzo Orsini

Sono stati tranciati e posti sotto sequestro dalle forze dell'ordine i circa 800 metri di cavi per trasmissione dati, caduti sotto l'impalcato della sopraelevata di Genova nel primo pomeriggio di domenica. Si indaga per risalire alla proprietà. Tre le persone ferite in modo lieve, una cinquantina le auto danneggiate. "Un fatto gravissimo" commenta l'Assessore Pietro Piciocchi che ad ogni modo ribadisce come la sopraelevata resti una struttura sicura dal punto di vista statico, monitorata e mantenuta con attenzione con oltre due milioni e mezzo di euro spesi in quattro anni. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per lesioni colpose.