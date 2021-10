Diabete, a Genova parte la campagna "Una telefonata può salvarti la vista"

Attivato il numero di telefono dedicato alla prevenzione delle patologie oculari collegate. E' possibile prenotare gratuitamente uno screening al San Martino

di Pietro Adami

Una telefonata che può salvare la vista. Genova è capofila in una nuova campagna di sensibilizzazione lanciata a Palazzo Tursi nell'ambito del progetto "Occhio al diabete, non perderti la vista". Siglato un protocollo di intesa tra Comune, Regione, Anci e Università per la prevenzione delle patologie oculari legate al diabete. Promotore il comitato di pazienti Macula, che ha attivato il numero di telefono 010.2721373 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15, con un operatore dedicato a cui i pazienti potranno rivolgersi per avere informazioni ed eventualmente prenotare gratuitamente uno screening ambulatoriale all'ospedale San Martino.



Nel servizio interviste a Massimo Nicolò, assessore alla Salute del Comune di Genova, Massimo Ligustro, Presidente Comitato Macula, e Marco Bucci, sindaco di Genova