Dieci tonnellate di rifiuti pericolosi bloccate al Terminal di Genova Prà

Tra il materiale anche 700 tra fotocopiatrici ed estintori dismessi

Quasi 10 tonnellate di rifiuti pericolosi sono state bloccate nel terminal portuale di Genova Prà. Da una verifica dell'Agenzia Dogane e Monopoli è emersa la presenza di oltre 700 tra fotocopiatrici ed estintori dismessi su alcuni carichi pronti per l'imbarco verso l'Africa centrale.

Le merci sono state bloccate e le persone coinvolte denunciate per falso ideologico in dichiarazione pubblica e traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi. La falsa bolletta doganale presentata, dichiarava la presenza di due autoveicoli e di masserizie, queste ultime mai caricate.