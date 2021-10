Quarto, nuovi spazi per i percorsi di cura

All'ex padiglione 20, 700 mq ristrutturati per pazienti psichiatrici

di Rita Lucido

Si chiamano "Tegole sul Mare" e "Quarto Giardino", Rsa e Caup (comunità alloggio a utenza psichiatrica), 700 metri quadrati in totale di spazi ristrutturati, al padiglione 20 dell'ex ospedale di Genova Quarto. Le strutture sono destinate al supporto di pazienti con diverse necessità e percorsi di cura. Una delle residenze è dedicata a ragazzi in giovane età. Oggi la presentazione degli spazi, con Luigi Carlo Bottaro, direttore generale di Asl3; Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria; Carla Signoris, attrice.















Tre alloggi indipendenti per interventi socio-riabilitativi, e ancora la Rsa "Tegole sul Mare",

residenza psichiatrica ad alta intensità riabilitativa e

moderata intensità assistenziale, composta da sette camere di

degenza per un totale di 13 posti letto, di cui sei doppie e una

singola. Ô questo il nuovo tassello al progetto di recupero e

riqualificazione dell'ex ospedale di Quarto che, dopo l'apertura

della Casa della Salute nel luglio dello scorso anno, si

arricchisce di questo nuovo complesso residenziale, dedicato

all'utenza psichiatrica, una superficie di 700 mq totali,

distribuiti su due piani nel padiglione 20. "Il polo della Asl3

sta diventando una vera cittadella della salute che, attraverso

il recupero e la riqualificazione di una struttura

architettonica di grande pregio - afferma il presidente della

Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - ha

l'obiettivo di rispondere a 360ø gradi ai bisogni dei nostri

cittadini, mettendo al centro la persona e le sue fragilità.

Questo è stato il principio ispiratore anche per la

realizzazione di questo traguardo, che è un simbolo della

ripartenza e che realizza quell'integrazione tra l'ospedale e il

territorio posta al centro del piano regionale per la sanità

Restart e poi anche del Pnrr". Grazie a questo intervento l'ex

ospedale psichiatrico da luogo di sofferenza, dolore e abbandono

mostra importantissimi ed incoraggianti segnali di rinascita.

"Dopo la Casa della Salute, l'intervento si amplia, in

continuità con la precedente realizzazione - afferma Luigi Carlo

Bottaro, Direttore Generale Asl3 - seguendo peculiari criteri di

cura e accoglienza, il tutto nell'ottica di una piena

integrazione tra ospedale e territorio. Un percorso reso

possibile applicando i principi della medicina di condivisione".

(ANSA).



YL6-CH

25-OTT-21 16:17 NNNN