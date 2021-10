Dallo stalking alla rinascita, Quagliarella diventa un film

Proiettato ai Magazzini del Cotone "The untold truth", sull'amara vicenda dell'attaccante della Sampdoria

Fabio Quagliarella, a distanza di anni, parla ancora di una ferita aperta: lettere minatorie con accuse infamanti e non vere, all'origine di un'amara vicenda che ha visto l'attaccante della Sampdoria vittima di uno stalker, un agente della polizia postale poi condannato.



Quella storia è narrata in un documentario, The untold truth, proiettato ai Magazzini del Cotone di Genova e lanciato dalla nuova televisione indonesiana on demand, Mola Tv, che lo trasmetterà dal 29 ottobre.



Nel video l'intervista di Enzo Melillo al capitano blucerchiato e il trailer del film.