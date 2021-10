Il centrosinistra: presto un candidato per vincere a Genova

Per Sansa con il voto di Savona è partita una "valanga". E il Pd punta a presentarsi alle altre sfide con il Movimento 5 Stelle

di Fabrizio Assandri

Entro un mese e mezzo, massimo due, secondo Ferruccio Sansa, il centrosinistra presenterà un candidato da contrapporre a Marco Bucci per la guida di Genova. Le elezioni a Savona, che in attesa del ballottaggio vedono in avanti il centrosinistra con Marco Russo, danno la carica a Pd e Lista Sansa. Possiamo tornare a vincere, dicono, seguendo quello che chiamano il "modello Savona". Restano alcune incognite, a partire da chi farà parte della coalizione. Pd e Sansa vorrebbero che i 5 Stelle fossero della partita.



Nel video le interviste a Luca Garibaldi, capogruppo Pd in Regione Liguria e Ferruccio Sansa, consigliere regionale d'opposizione.