Le "mappe" del Festival della Scienza di Genova

Giovedì al via la manifestazione con 350 protagonisti della comunità scientifica

di Ilaria Linetti

La PFM e il premio Nobel per la fisica Samuel Ting, Moreno Cedroni e Luca Parmitano. Il filo che li lega è il Festival della Scienza, che aprirà a Genova giovedì 21 ottobre e si protrarrà fino al 1 novembre con 350 protagonisti della comunità scientifica, ma non solo. Il tema scelto quest'anno sono le mappe.

Ospite d'onore la Gran Bretagna, per creare un ponte che superi la Brexit, con relatori di grande prestigio come la cosmologa Maggie Aderin-Pocock.

In tutto sono previste 131 conferenze, 9 spettacoli e 13 eventi speciali a cui si aggiungono 42 laboratori e 17 mostre per tutte le fasce d'età, con una particolare attenzione alle scuole.



Nel video l'assessore regionale Ilaria Cavo e il Presidente del Festival della Scienza Marco Pallavicini