Festival della Scienza, al via gli appuntamenti savonesi

Anche a Savona una serie di appuntamenti organizzati in occasione del Festival della Scienza di Genova

di Ilaria Linetti

Nella Fortezza del Priamar, a Savona, è in corso il Festival della Scienza organizzato dai Giovani per la Scienza. Una settimana di incontri e laboratori all'interno del Palazzo del Commissario, con ingresso libero tutti i pomeriggi feriali, anche la mattina nel weekend. Ad accompagnare i visitatori e a presentare gli esperimenti sono i i membri dell'associazione "I giovani per la scienza", dai 13 anni in su.