Funivie, prorogata la cassa integrazione per i dipendenti fino ad agosto

I 68 dipendenti potranno respirare almeno fino all'estate, ma il futuro dell'impianto che trasporta il carbone dal porto di Savona alla cokeria di Bragno resta incerto

di Marco Gervino

I 68 dipendenti di Funivie potranno respirare almeno fino all'estate. La cassa integrazione, in scadenza il 15 novembre, è prorogata fino ad agosto, ma il futuro dell'impianto che trasporta il carbone dal porto di Savona alla cokeria di Bragno resta molto incerto. Con l'ok della camera al DL infrastrutture è passato anche l'emendamento che garantisce un milione e 180 mila euro per proseguire la "cassa" fino all'estate. Intanto però gli operai rimangono molto preoccupati sul loro futuro perché la "cassa" non è una soluzione.



I sindacati, in un documento unitario, condividono la preoccupazione dei dipendenti e provano a delineare questo progetto sostenendo che il futuro dell'impianto è il trasporto di altre rinfuse e non solo del carbone, come peraltro già avveniva in passato, creando una polo logistico in Val Bormida.



Il prossimo appuntamento per provare a risolvere questa complessa situazione sarà il 4 novembre in Regione.



Nel video le interviste a Luca Rosso, operaio Funivie e Gianluca Pescio, RSU Funivie