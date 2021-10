Tre morti al giorno sul lavoro. Orlando:"A breve provvedimento ad hoc"

L'annuncio del Ministro alla Spezia durante la 71ma giornata nazionale per le vittime sul lavoro

di Marco Bartolini

Tre incidenti mortali al giorno. Le morti sul lavoro nel nostro paese mietono vittime quotidianamente, colpendo non solo i lavoratori ma anche le loro famiglie, gli affetti, i figli.

L'ANMIL, l'Associazione Nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro ha organizzato alla Spezia la 71 giornata nazionale per le vittime. Presente anche il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha ribadito la necessità di alzare l'attenzione sul fenomeno e ha anticipato a breve un provvedimento con maggiori controlli, rafforzamento delle strutture ispettive e sanzioni più rapide ed efficaci. "Inaccettabile invece- ribadisce il Ministro- l'assalto subito ieri a Roma dalla sede della CGIL da parte di formazioni neofasciste".

Il presidente dell'INAIL Franco Bettoni ha sottolineato come non basti piangere le vittime, ma sia necessario incentivare la cultura della prevenzione tra tutti gli attori: lavoratori, lavoratrici e imprenditori.

L'ANMIL ha avanzato alcune proposte a favore dei superstiti, coniuge e figli e anche un riconoscimento delle coppie conviventi, una situazione ormai diffusissima, ma che non prevede alcuna tutela in caso di morte sul lavoro. Per i casi di disabilità riportate in incidenti sul lavoro si chiede di superare il riferimento alla retribuzione del lavoratore al momento dell'infortunio, che penalizza i giovani con contratti part-time o di apprendistato.