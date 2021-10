Danni alla galleria Monte Galletto, bloccato l'autotrasportatore

Per un sorpasso azzardato, è andato a sbattere contro la parete distruggendo alcune griglie

di Federica Cimignoli

E' stato individuato l'autotrasportatore che questa mattina è andato a sbattere contro una parete portante della Galleria di Monte Galletto sulla A7 tra Genova Sampierdarena e Bolzaneto verso Milano e ha distrutto alcuni presidi di sicurezza. L'uomo aveva provato a proseguire il suo viaggio senza fermarsi, ma è stato inseguito da un dipendente Aspi fino all'area di sosta nei pressi di Busalla. Ora dovrà pagare i danni. Solo per una fortunata coincidenza non ci sono stati feriti, perché le griglie cadute sono larghe come automobili. Il traffico è rimasto bloccato in A10, in A12 e in A7 con code di oltre 5 km. A metà mattinata sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.