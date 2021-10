In Liguria è boom per il mare d'ottobre

Complici le giornate di sole e l'acqua alla giusta temperatura in tanti hanno trascorso la domenica in spiaggia

di Georgina Zapparoli

Autunno inoltrato ma a guardare le immagini sembra quasi estate. In Liguria complice il sole e l'acqua ancora alla giusta temperatura in tanti hanno approfittato di questa domenica per una nuotata. In tutta la regione si sono visti ancora molti turisti prendere d'assalto le spiagge ormai prive delle cabine degli stabilimenti balneari.