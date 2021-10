Marathon dell'Appennino, le mountain bike tornano a Casella

La competizione chiude le prove lunghe in vista del campionato italiano. Trionfa il colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo, sul podio al terzo posto il cellese Marco Rebagliati

di Pietro Adami

Una gara che per colpa del Covid mancava da due anni, il ritorno delle mountain bike a Casella. Si è corsa la 24esima edizione della Marathon dell'Appennino. Partenza e traguardo nel comune della Valle Scrivia, la competizione ligure organizzata da Genoa Bike chiude l'annata delle prove lunghe in Mountain bike. Una sorta di test in vista del Campionato Italiano del prossimo anno. 77 chilometri di percorso per 2.500 metri di dislivello. Una gara senza storia, dominata dall'inizio alla fine dal vice-campione del mondo, il colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo, sfrecciato sul traguardo con il tempo di 3 ore 43 minuti e 17 secondi. Sul podio anche un ligure, al terzo posto il cellese Marco Rebagliati. Parallelamente si è corsa la Granfondo, 36 km per 1.200 metri. A vincerla, la giovane promessa 17enne Emanuele Tirasso.



Nel servizio interviste a Sandro Tuvo, organizzatore Genoa Cup, Diego Alfonso Arias Cuervo, vincitore Marathon dell'Appennino, Marco Rebagliati, terzo posto Marathon dell'Appennino, Emanuele Tirasso, vincitore Granfondo Appennino