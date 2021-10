Genova, al Cep arte libera sui muri

700 metri quadri di spazio pubblico, tra via Novella e il circolo "Pianacci"

di Federica Cimignoli

Li chiamano "muri di libera espressione", sono quelli in cui i writers possono creare in piena libertà . Al Cep di Genova sono stati aperti oggi, 700 metri quadrati di spazi pubblici, tra via Novella e il circolo "Pianacci". Nel servizio di Federica Cimignoli le voci di Drina A12 e Giuliogol, gli artisti urbani genovesi che hanno fortemente voluto il progetto, realizzato insieme al Municipio VII Ponente e al circolo "Pianacci" (nel servizio il vice presidente Enrico Testino).