Anche la firma del Principe Alberto di Monaco sul "muretto di Alassio"

La sigla monegasca sta per aggiungersi a tanti nomi celebri, da Hemingway in poi

di Marco Gervino

Sul celebre muretto di Alassio (Sv), presto ci sarà anche la firma del Principe Alberto II di Monaco. Ospite d'onore ai "Mondiali di bocce", il Principe ha ribadito il suo amore per la Liguria. "Mi sento quasi a casa", ha detto al microfono Tgr Rai Liguria. Marco Gervino ha sentito anche Luisella Berrino, figlia dell'ideatore del "Muretto" su cui compaiono firme illustri come quella di Ernest Hemingway. E ancora, Claudio Chiappucci, ex campione di ciclismo, nel suo palmarès anche la Milano-Sanremo del 1991. Oggi ha guidato una "pedalata eno-gastronomica" tra i territori del ponente. Anche la sua firma compare sul "muretto di Alassio".