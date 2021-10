A un italiano il Premio Paganini dopo 24 anni

Il salernitano Giuseppe Gibboni stacca Nurie Chung e vince la cinquantaseiesima edizione

Giuseppe Gibboni si è aggiudicato la cinquantaseiesima edizione del Premio Paganini. A dichiarare vincitore il violinista salernitano, classe 2001, la giuria, presieduta da Sergej Krylov e composta da Pietro Borgonovo, Pierangelo Conte, Francesca Dego, Stephanie Gonley, Pavel Korgan, Aiman Mussakhajayeva, Cristoph Poppen e Pavel Vernikov.



Si è classificato secondo Nurie Chung (dalla Corea del Sud); in terza posizione, ex aequo, Ava Bahari (Svezia), Lara Boschkor (Germania).



Tra i vincitori delle edizioni passate, spiccano i nomi di Salvatore Accardo (1958), Grigory Zhislin (1967), Ghidon Kremer (1969), Leonidas Kavakos (1988), Natalia Prichepenko (1990), Massimo Quarta (1991), Isabelle Faust (1993), Bin Huang (1994), Giovanni Angeleri (1997), ultimo italiano sul podio ventiquattro anni fa, Sayaka Shoji (1999), Mengla Huang (2002), In Mo Yang (2015), Kevin Zhu (2018).



Nel video del Tgr Liguria un momento dell'esecuzione finale dell'allegro maestoso dal Concerto n.ro 1 in re maggiore.