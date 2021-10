"Ti scorre la vita davanti", l'autista scampato alla piena del Letimbro

La testimonianza di Silvano Vincis alla conferenza sulla prevenzione organizzata al Festival Why Bio a Savona

di Pietro Adami

"In quei momenti ti passa tutta la vita davanti, pensi solo ad agire velocemente". Silvano Vincis guida gli autobus a Savona da 16 anni. La mattina del 4 ottobre stava svolgendo regolarmente il suo turno, quando, all'altezza di Santuario, è stato travolto dalla piena del Letimbro. "ho visto arrivare le ondate di acqua", racconta Vincis, "ho pensato di andare in retromarcia il più velocemente possibile per scappare dalla piena".

Il video dell'autobus trascinato dalla forza dell'acqua è diventato virale, simbolo della devastazione provocata dall'alluvione che ha messo in ginocchio il savonese. Fenomeni che ormai hanno cadenza sempre più frequente, diventa allora fondamentale la prevenzione. E' questo il tema al centro della conferenza sui disastri ambientali che si è svolta questa mattina al Priamar di Savona nell'ambito del Festival Why bio. "È importante gestire la fase di allarme, il comune deve sapere quanto è in atto un evento e attivarsi di conseguenza andando a chiudere certe zone a rischio", sottolinea Alessandro Scarpati, geologo e disaster manager. Un monito per il futuro, per gestire al meglio le situazioni di allarme.