Genova, la protesta dei pescatori a De Ferrari

Ami e mulinelli intorno alla fontana per chiedere spazi

Ami e mulinelli intorno alla fontana di piazza de Ferrari a Genova. Un centinaio di pescatori sportivi e dilettanti hanno voluto protestare contro l'assenza di spazi per svolgere la loro attività. Poi in corteo si sono mossi verso la Capitaneria di Porto. Con il lockdown anche la diga del Vte, ultimo spazio riservato alla pesca e con tesserino a pagamento, è stato vietato, e tutti gli appassionati sono rimasti senza alternativa. Hanno perso anche tutti gli altri spazi interessati dai lavori per la nuova diga foranea: alle Grazie, a Sampierdarena e di fronte all'aeroporto.